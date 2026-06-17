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#Roman francophone

Seven Year Itch

Amy Daws

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Elle pensait éviter son pire ennemi. Elle se retrouve dans le même lit que lui. Après un divorce difficile, Dakota Schaefer a la ferme intention de laisser son passé derrière elle. Et quoi de mieux pour se changer les idées que de s'envoler pour le Mexique, afin d'assister à un somptueux mariage ? Prête à se redécouvrir, elle ne s'attendait pas à croiser de nouveau Calder Fletcher, l'homme bourru qu'elle ne supporte pas et qu'elle évite depuis sept ans. Beau gosse tatoué, amoureux des chats et solitaire assumé, Calder pensait avoir trouvé la paix dans sa petite ville de montagne. Mais lorsqu'un malentendu l'oblige à partager un voyage - et une chambre - avec Dakota, les vieilles rancunes refont surface... ainsi qu'une tension qu'ils ne peuvent ignorer. Entre piques mordantes, souvenirs du passé et rapprochements inattendus, Dakota et Calder vont découvrir que la haine cache parfois un désir bien plus dangereux.

Par Amy Daws
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Amy Daws

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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Seven Year Itch

Amy Daws

Paru le 17/06/2026

430 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

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