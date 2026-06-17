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#Roman francophone

Mécanique clandestine

Jean Régine

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Un ancien membre de l'ETA dévoile l'univers impitoyable d'une organisation façonnée par la violence et l'idéalisme. Après avoir milité pour l'indépendance du Pays basque, il expose les multiples facettes de l'ETA, les contradictions de sa cause et les actes odieux qu'il a perpétrés. Prisonnier de ses doutes et rongé par la culpabilité, il scrute les failles d'un système profondément enraciné. Ce témoignage brut et unique vous entraîne dans les coulisses de l'un des mouvements les plus redoutés d'Europe.

Par Jean Régine
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Jean Régine

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Mécanique clandestine

Jean Régine

Paru le 17/06/2026

304 pages

Le Lys Bleu

24,50 €

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Scannez le code barre 9791042283926
9791042283926
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