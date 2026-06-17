Mécanique clandestine

Un ancien membre de l'ETA dévoile l'univers impitoyable d'une organisation façonnée par la violence et l'idéalisme. Après avoir milité pour l'indépendance du Pays basque, il expose les multiples facettes de l'ETA, les contradictions de sa cause et les actes odieux qu'il a perpétrés. Prisonnier de ses doutes et rongé par la culpabilité, il scrute les failles d'un système profondément enraciné. Ce témoignage brut et unique vous entraîne dans les coulisses de l'un des mouvements les plus redoutés d'Europe.