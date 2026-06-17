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#Comics

1965

Stan Lee, Steve Ditko

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Peter Parker est Spider-Man... mais il doit aussi tenter de mener la vie studieuse d'un étudiant, celle dont rêve pour lui sa Tante May. Pas évident quand les menaces s'enchaînent, du Scorpion au Bouffon Vert, en passant par le Maître du Crime ou l'Homme de Lave ! Johnny Storm, des Fantastiques, peut-il prêter main forte à Spidey, histoire de le soulager un peu ? Cinquième édition déjà pour cette INTEGRALE consacrée aux jeunes années de Peter Parker en tant que Spider-Man ! Un succès mérité pour un volume qui réunit de nombreux épisodes devenus cultes, signés par les créateurs du personnage, Stan Lee et Steve Ditko. Il n'est jamais trop tard pour commencer sa collection !

Par Stan Lee, Steve Ditko
Chez Panini comics

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Auteur

Stan Lee, Steve Ditko

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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1965

Stan Lee, Steve Ditko

Paru le 17/06/2026

288 pages

Panini comics

36,00 €

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