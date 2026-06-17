Pour corriger ce qu'elle considère comme un grave déséquilibre cosmique, la Mort a ressuscité Thanos. Le Titan Fou a une solution : éliminer la moitié des êtres vivants de l'univers ! Le Silver Surfer parviendra-t-il à l'en dissuader, ou sera-t-il entravé par la fureur de Drax le Destructeur ? Ce nouveau volume de SILVER SURFER : L'INTEGRALE marque l'arrivée de Jim Starlin sur la série, le légendaire auteur de la saga du Gant de l'Infini, dont les prémices sont posées ici. Le tout accompagné d'un épisode jamais publié en France !