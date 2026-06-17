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#Comics

1990

Jim Starlin, Ron Marz, Alan Grant, Ron Lim

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Pour corriger ce qu'elle considère comme un grave déséquilibre cosmique, la Mort a ressuscité Thanos. Le Titan Fou a une solution : éliminer la moitié des êtres vivants de l'univers ! Le Silver Surfer parviendra-t-il à l'en dissuader, ou sera-t-il entravé par la fureur de Drax le Destructeur ? Ce nouveau volume de SILVER SURFER : L'INTEGRALE marque l'arrivée de Jim Starlin sur la série, le légendaire auteur de la saga du Gant de l'Infini, dont les prémices sont posées ici. Le tout accompagné d'un épisode jamais publié en France !

Par Jim Starlin, Ron Marz, Alan Grant, Ron Lim
Chez Panini comics

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Auteur

Jim Starlin, Ron Marz, Alan Grant, Ron Lim

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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1990

Jim Starlin, Ron Marz, Alan Grant, Ron Lim

Paru le 17/06/2026

312 pages

Panini comics

36,00 €

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Scannez le code barre 9791039145282
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