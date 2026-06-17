Suzie et Morue

Suzie, une petite fille cyclope, et Morue, une sirène qui n'arrive pas à se transformer en poisson, se retrouvent pour les vacances parce que leurs parents sont amoureux. Au programme de l'été : pouvoirs magiques hasardeux, amitié sincère, magie noire et énigmes renversantes... Un univers magique et drôle Le père de Morue est un sphinx, mais il n'a aucun pouvoir. Suzie et sa mère n'ont qu'un oeil, mais aucun pouvoir non plus. Leurs univers est toutefois parsemés de monstres gentils, menaçants ou agaçants... Leurs vacances ont l'air classique : balades, sorties en bateau, et longues discussions au coin du feu. Sauf que le père de Morue fait des blagues pas drôles, et que la mère de Suzie adore les parties de cache-cache. Les deux fillettes prennent donc un immense plaisir à utiliser le livre de magie noire de Morue pour invoquer des démons mignons... ou terrifiants ! Des auteurs reconnus et appréciés Lewis Trondheim est l'auteur de plus d'une centaine d'ouvrages parmi lesquels la série Lapinot, Donjon, avec Joann Sfar ou plus récemment Aurore et l'Orc. Il a été récompensé par le Grand prix de la ville d'Angoulême. Obion est notamment l'auteur du Déserteur et de Star FIXion. Il a aussi travaillé pour les magazines Phosphore et Okapi. Ensemble, ils ont participé à l'Atelier Mastodonte, créé Mama Mia ! , Obion a également dessiné plusieurs tomes de Donjon. Avec Jousselin et Nob, ils ont aussi écrit et dessiné les quatre tomes de Chihuahua.