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Cap sur les monstrîles

Anne Didier, Olivier Muller, Olivier Deloye

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Avez-vous déjà fait des loopings en vélo volant, Visité un jardin des secrets en vrai, Pris un taxigogne pour survoler l'océan, Ou navigué sur une île flottante nappée de caramel ? Non ? Vous devriez déménager en Monstrie du milieu. Comme Emile et Margot, vous pourriez réaliser toutes vos envies... ... Et mettre le cap sur la fantaisie et le merveilleux !!! Une galerie de personnages iconiques Que ce soit en compagnie de l'incomparable Dekoij'meu-mêle, les Mini-Monstres ou encore le Taxigogne, Emile et Margot ne sont pas au bout de leurs surprises avec une myriade d'aventures aussi passionnantes pour les petits que pour les grands. Des bêtises en pagaille Pour esquiver la mauvaise humeur des adultes, la soeur et son jeune frère n'ont de cesse de trouver des idées de bêtises, toujours bien inspirés par les monstres du Royaume, source infinie de rigolade pour notre binôme.

Par Anne Didier, Olivier Muller, Olivier Deloye
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Anne Didier, Olivier Muller, Olivier Deloye

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Humour

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Cap sur les monstrîles

Anne Didier, Olivier Muller, Olivier Deloye

Paru le 17/06/2026

80 pages

Bayard jeunesse

12,20 €

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