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J'entre en sixième !

Odile Amblard, Téhem, Dab's

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Pour quitter l'école primaire et accéder au collège dans les meilleures conditions et ne pas se sentir perdu face à ces changements, voici un guide complet de la sixième. Un livre qui a fait ses preuves Depuis 2018, ce livre accompagne les enfants du CM2 à la rentrée en 6è. Sans cesse ré-actualisé, il est l'outil indispensable pour aborder l'entrée au collège dans les meilleures conditions possible. Une mine d'informations et de conseils Dans ce livre, le lecteur trouvera toutes les réponses aux questions sur le programme matière par matière, les lieux stratégiques, les professeurs et le personnel du collège, les grands rendez-vous de l'année... Mais aussi des conseils pratiques d'hygiène de vie, des suggestions de livres, de sites, un méga-quizz de culture générale, des tests sur ses habitudes de travail, des infos sur les classes suivantes, des conseils d'anciens sixièmes, etc. En plus, des pages à remplir : agenda, emploi du temps...

Par Odile Amblard, Téhem, Dab's
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Odile Amblard, Téhem, Dab's

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Vie scolaire

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J'entre en sixième !

Odile Amblard, Téhem, Dab's

Paru le 17/06/2026

112 pages

Bayard jeunesse

11,90 €

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Scannez le code barre 9791036380761
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