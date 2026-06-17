J'entre en sixième !

Pour quitter l'école primaire et accéder au collège dans les meilleures conditions et ne pas se sentir perdu face à ces changements, voici un guide complet de la sixième. Un livre qui a fait ses preuves Depuis 2018, ce livre accompagne les enfants du CM2 à la rentrée en 6è. Sans cesse ré-actualisé, il est l'outil indispensable pour aborder l'entrée au collège dans les meilleures conditions possible. Une mine d'informations et de conseils Dans ce livre, le lecteur trouvera toutes les réponses aux questions sur le programme matière par matière, les lieux stratégiques, les professeurs et le personnel du collège, les grands rendez-vous de l'année... Mais aussi des conseils pratiques d'hygiène de vie, des suggestions de livres, de sites, un méga-quizz de culture générale, des tests sur ses habitudes de travail, des infos sur les classes suivantes, des conseils d'anciens sixièmes, etc. En plus, des pages à remplir : agenda, emploi du temps...