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Deadly Divine Intégrale

Ella Fields

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Elle aurait dû avoir peur... mais il est trop tard pour renoncer. Elle, elle n'a pas de nom, pas de famille, rien. Echangée dès la naissance avec un autre enfant, elle n'a jamais trouvé sa place. Mais tout cela est bientôt terminé. A vingt ans, elle a enfin l'âge pour partir à la recherche de ses origines. Hélas, à la mort de sa tutrice, elle se voit condamnée à travailler dans une maison close pour régler ses dettes. Son premier client, un homme au regard glacial, la terrifie. Et, lorsqu'elle apprend qu'il s'agit de Florian, le roi fae du royaume voisin, et qu'il a une proposition à lui faire, elle se doit d'accepter. Car en échange de devenir sa fiancée, il lui promet de l'aider à retrouver sa famille. Son rêve est sur le point de se réaliser. Mais, si pactiser avec un fae pour atteindre ses objectifs lui semblait être une bonne idée, c'en est une autre de tomber amoureuse d'un tyran sans coeur... L'intégrale de la duologie Deadly Divine ! Cette intégrale comprend : Le Nectar du Mal et La Furie des Damnés. Tropes : #mariage arrangé ; #proximité forcée ; #enemies-to-lovers. Niveau d'intensité : 4/4 Présence de trigger warnings. Traduit de l'anglais (Australie) par LAURIANE CRETTENAND. "Cette dark romantasy coche toutes les cases et nous laisse impatients (et terrifiés) de découvrir la suite". @thebookstheory A propos de l'autrice : Grande amatrice de chocolat et amoureuse de l'amour, Ella Fields adore explorer les différents genres de la romance. Elle n'hésite pas à mettre en lumière les côtés sombres de ses personnages ainsi que la sensualité de leur relation.

Par Ella Fields
Chez HarperCollins France

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Auteur

Ella Fields

Editeur

HarperCollins France

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Deadly Divine Intégrale

Ella Fields

Paru le 17/06/2026

864 pages

HarperCollins France

12,90 €

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