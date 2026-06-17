L'été des myrtilles

Juillet 1962. Sous le soleil brûlant du Maine, une famille travaille comme cueilleurs dans les champs de myrtilles. Mais un jour, l'impensable se produit : Ruthie, quatre ans, disparaît sans laisser de traces. Son frère aîné, Joe, est le dernier à l'avoir vue. Les recherches menées par les membres de la famille sont vaines. Pour Joe, c'est le début d'un deuil impossible et d'une culpabilité qui va le hanter, jour après jour. Des années plus tard, dans une banlieue aisée non loin de là, Norma grandit comme enfant unique, entourée de parents aimants, mais étrangement sévères. Au fil des ans, des doutes s'immiscent : pourquoi sa peau est-elle plus foncée que la leur ? Et d'où viennent ces rêves, tellement réalistes, de feux de camp et de bras chaleureux qui la bercent la nuit ? Sentant qu'on lui cache la vérité, Norma part à la recherche de ses origines et de sa véritable histoire. Une quête qui va bouleverser sa vie...