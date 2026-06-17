Liège, au fil des mots et du tram

Cette collection de promenades littéraires à travers la Wallonie trace sa route : voici la troisième étape, une invitation à visiter Liège en posant ses pas à chaque station de tram pour une balade dans les alentours. Elles sont au nombre de 21 et évoquent plus de 200 fictions. Parfois par une simple mention, le passage du héros ou des faits qui s'y sont déroulés. Vous y retrouverez des personnages comme Quentin Durward, Bob Morane, Fantômas ou Hercule Poirot et des grands noms comme d'Artagnan, Buffalo Bill, Mozart, la reine Margot... Partons à bord du tram vers de nombreuses découvertes : les sagas, les grandes plumes liégeoises mais aussi des noms improbables venus des pays voisins voire même d'autres continents. Illustré par de nombreuses couvertures et références, ce guide de promenades littéraires affirme Liège comme une ville de tourisme qu'il convient de considérer de rame en rame comme la plus littéraire du pays !