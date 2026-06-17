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Code de procédure administrative

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Le Code indispensable à tous les candidats à l'examen d'entrée au CRFPA pour l'épreuve de procédure administrative Ce code sans annotation, ni commentaire comprend toute la procédure administrative contentieuse au programme du CRFPA : juridictions, référés, instruction, voies de recours, compétence, recours, instance, QPC, Tribunal des conflits, Code des relations entre le public et l'administration. Il sera particulièrement utile aux étudiants qui présentent l'épreuve de procédure administrative à l'examen du CRFPA.

Par LexisNexis
Chez LexisNexis

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Auteur

LexisNexis

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit administratif général

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Code de procédure administrative

LexisNexis

Paru le 17/06/2026

498 pages

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39,00 €

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Scannez le code barre 9782711043927
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