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Les avis de la FNDP

Sabrina Le Normand, Nadège Julian

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Créée en 2009, La Fédération Nationale Droit du Patrimoine (FNDP) unit neuf Masters 2 Droit et gestion de patrimoine de sept universités Paris-Dauphine, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Montpellier et Orléans pour les fédérer aux avocats, notaires, juristes de banques et juristes d'assurances autour de l'idée que le droit doit être placé au centre de l'activité de gestion de patrimoine : nulle préconisation ne saurait être faite sans une maîtrise parfaite des facteurs fiscaux, matrimoniaux, successoraux. L'ouvrage contient l'ensemble des avis de la FNDP rendus depuis 2012. Un outil précieux pour tous les professionnels de la gestion de patrimoine.

Par Sabrina Le Normand, Nadège Julian
Chez LexisNexis

|

Auteur

Sabrina Le Normand, Nadège Julian

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit de l'urbanisme

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Les avis de la FNDP

Sabrina Le Normand, Nadège Julian

Paru le 24/06/2026

300 pages

LexisNexis

49,00 €

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Scannez le code barre 9782711043736
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