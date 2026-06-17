Les avis de la FNDP

Créée en 2009, La Fédération Nationale Droit du Patrimoine (FNDP) unit neuf Masters 2 Droit et gestion de patrimoine de sept universités Paris-Dauphine, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Montpellier et Orléans pour les fédérer aux avocats, notaires, juristes de banques et juristes d'assurances autour de l'idée que le droit doit être placé au centre de l'activité de gestion de patrimoine : nulle préconisation ne saurait être faite sans une maîtrise parfaite des facteurs fiscaux, matrimoniaux, successoraux. L'ouvrage contient l'ensemble des avis de la FNDP rendus depuis 2012. Un outil précieux pour tous les professionnels de la gestion de patrimoine.