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La Demoiselle des Bories

Marie-Bernadette Dupuy

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Une émouvante chronique familiale entre la Charente et la Corrèze 1946. Après la guerre, Marie et sa famille retrouvent enfin la paix et le bonheur d'être ensemble. Installée à Aubazine, ce village qu'elle aime tant et où elle a grandi, elle s'épanouit dans son métier d'institutrice, entourée de son second mari, le docteur Mesnier, un homme attentionné et aimant, et de ses quatre enfants. Mais cette tranquillité retrouvée n'est qu'illusoire. La diffusion de lettres diffamantes envers son couple et sa rencontre inopinée avec une jeune orpheline, Mélina, portrait craché d'une amie perdue pendant l'Occupation, font resurgir de douloureux souvenirs... Entre vieilles rancoeurs et secrets de famille, Marie devra redoubler de courage et d'amour pour préserver les siens.

Par Marie-Bernadette Dupuy
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Marie-Bernadette Dupuy

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Centre, Val de Loire

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La Demoiselle des Bories

Marie-Bernadette Dupuy

Paru le 17/06/2026

616 pages

Calmann-Lévy

22,50 €

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