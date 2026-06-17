La Demoiselle des Bories

Une émouvante chronique familiale entre la Charente et la Corrèze 1946. Après la guerre, Marie et sa famille retrouvent enfin la paix et le bonheur d'être ensemble. Installée à Aubazine, ce village qu'elle aime tant et où elle a grandi, elle s'épanouit dans son métier d'institutrice, entourée de son second mari, le docteur Mesnier, un homme attentionné et aimant, et de ses quatre enfants. Mais cette tranquillité retrouvée n'est qu'illusoire. La diffusion de lettres diffamantes envers son couple et sa rencontre inopinée avec une jeune orpheline, Mélina, portrait craché d'une amie perdue pendant l'Occupation, font resurgir de douloureux souvenirs... Entre vieilles rancoeurs et secrets de famille, Marie devra redoubler de courage et d'amour pour préserver les siens.