Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Agenda cosy

Marabout, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Agenda Cosy 2026-2027 - Agenda journalier 1 page par jour | Organisation douce & univers kawaii Planifie tes journées avec style grâce à cet agenda journalier 2026-2027, à la fois pratique, confortable et plein de douceur. - 1 page par jour : un espace généreux pour noter rendez-vous, tâches, idées ou moments importants - Pages lignées avec interlignes : pour une écriture fluide et agréable, adaptée à tous - Marge intégrée : idéale pour structurer tes priorités, listes ou rappels - Coins perforés détachables : retrouve rapidement la bonne page, sans effort - Couverture cartonnée : résistante, parfaite pour t'accompagner toute l'année Cet agenda cosy au design kawaii est parfait pour organiser ton quotidien : travail, études, projets personnels ou loisirs. L'allié parfait pour une organisation simple, efficace... et toujours pleine de douceur !

Par Marabout, Xxx
Chez Marabout

|

Auteur

Marabout, Xxx

Editeur

Marabout

Genre

Agendas adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Agenda cosy par Marabout, Xxx

Commenter ce livre

 

Agenda cosy

Marabout, Xxx

Paru le 17/06/2026

352 pages

Marabout

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501202084
9782501202084
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.