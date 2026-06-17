Agenda Cosy 2026-2027 - Agenda journalier 1 page par jour | Organisation douce & univers kawaii Planifie tes journées avec style grâce à cet agenda journalier 2026-2027, à la fois pratique, confortable et plein de douceur. - 1 page par jour : un espace généreux pour noter rendez-vous, tâches, idées ou moments importants - Pages lignées avec interlignes : pour une écriture fluide et agréable, adaptée à tous - Marge intégrée : idéale pour structurer tes priorités, listes ou rappels - Coins perforés détachables : retrouve rapidement la bonne page, sans effort - Couverture cartonnée : résistante, parfaite pour t'accompagner toute l'année Cet agenda cosy au design kawaii est parfait pour organiser ton quotidien : travail, études, projets personnels ou loisirs. L'allié parfait pour une organisation simple, efficace... et toujours pleine de douceur !