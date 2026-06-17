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#Roman francophone

Plagiat, mutisme, extase, etc.

Mathias Lair

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L'auteur nous livre ici le "journal romanesque" d'un écrivain qui s'interroge sur sa manie d'écrire, comme sur sa vie conjugale : Mathieu tombe sur un livre qui lui inspire un roman à écrire. Il taira le nom de l'auteur, car il risque de le pasticher, peut-être même le plagier - sans en avoir le dessein, bien sûr... Mais aussi et surtout, il le surpassera puisqu'à sa lecture s'ouvre devant lui l'abîme de la question : qu'est-ce que la jouissance qui nous fait écrire - celle que son auteur caché feint d'ignorer : par pure hypocrisie ? , afin de garder le secret pour lui seul ? Mettre des mots sur l'orgasme littéraire permettrait pourtant de le multiplier ad libitum... chez le lecteur comme chez l'auteur.

Par Mathias Lair
Chez Sans escale

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Auteur

Mathias Lair

Editeur

Sans escale

Genre

Littérature française

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Plagiat, mutisme, extase, etc.

Mathias Lair

Paru le 17/06/2026

100 pages

Sans escale

15,00 €

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Scannez le code barre 9782491438418
9782491438418
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