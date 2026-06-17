Plagiat, mutisme, extase, etc.

L'auteur nous livre ici le "journal romanesque" d'un écrivain qui s'interroge sur sa manie d'écrire, comme sur sa vie conjugale : Mathieu tombe sur un livre qui lui inspire un roman à écrire. Il taira le nom de l'auteur, car il risque de le pasticher, peut-être même le plagier - sans en avoir le dessein, bien sûr... Mais aussi et surtout, il le surpassera puisqu'à sa lecture s'ouvre devant lui l'abîme de la question : qu'est-ce que la jouissance qui nous fait écrire - celle que son auteur caché feint d'ignorer : par pure hypocrisie ? , afin de garder le secret pour lui seul ? Mettre des mots sur l'orgasme littéraire permettrait pourtant de le multiplier ad libitum... chez le lecteur comme chez l'auteur.