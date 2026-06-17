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Google Data Studio

Caroline Martinez

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Alors que le volume de données ne cesse d'augmenter, leur exploitation pour éclairer la prise de décision demeure un défi. Google Data Studio (aussi appelé Looker Studio entre 2022 et 2026), la solution gratuite de datavisualisation de Google, permet de créer des tableaux de bord puissants, nativement intégrés à son écosystème. Encore faut-il savoir l'utiliser avec méthode. Loin d'une simple liste de fonctionnalités, ce livre propose une approche résolument pratique, structurée en quatre temps, pour dépasser le simple reporting et concevoir des outils de pilotage complets, adaptés aux besoins de marketeurs, consultants, managers et analystes. Avant même l'ouverture de l'outil, vous apprendrez à définir une stratégie : clarifier les objectifs, identifier les indicateurs pertinents grâce à la méthode GQM (Goal-Question-Metric) et éviter les biais cognitifs fréquents en datavisualisation. Vous maîtriserez ensuite les aspects techniques de Data Studio : connexion des sources (Google Analytics, Sheets, Excel, BigQuery), nettoyage des données, champs calculés et fusions, sans jargon superflu. Une partie essentielle est consacrée au design (ergonomie, UX/UI, mise en page et choix des graphiques) afin de concevoir des rapports réellement consultés. Enfin, vous optimiserez la performance et apprendrez à partager vos dashboards de manière sécurisée et professionnelle. L'ouvrage s'appuie sur un fil rouge concret : le cas "Loufok" , une entreprise e-commerce fictive mais réaliste. Pas à pas, vous construirez des dashboards complets à partir de jeux de données disponibles en téléchargement. Accessible aux débutants tout en offrant une réelle profondeur aux utilisateurs intermédiaires, ce livre fait le lien entre maîtrise technique et qualité de conception. Plus qu'un manuel, c'est un guide de bonnes pratiques pour concevoir des dashboards réellement utilisés parce qu'ils répondent aux bonnes questions.

Par Caroline Martinez
Chez Editions ENI

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Auteur

Caroline Martinez

Editeur

Editions ENI

Genre

Analyse

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Google Data Studio

Caroline Martinez

Paru le 17/06/2026

300 pages

Editions ENI

24,00 €

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