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#Roman jeunesse

Pirates, princesses et chevaliers

Milan

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Et si on apprenait à lire et à écrire en même temps ? Ce recueil propose dix histoires, une pour chaque mois de l'année scolaire, pour avancer en s'amusant dans les apprentissages. Pas à pas, l'enfant lit des histoires de plus en plus complexes, joyeusement illustrées par les grands noms de l'édition jeunesse ! Les premières histoires sont accessibles dès le début du CP et l'acquisition du déchiffrage, permettant à chaque élève d'avancer à son rythme à la maison ! Après chaque histoire, des jeux d'écriture permettent de retrouver les mots de l'histoire et de s'entraîner... pour devenir un as du CP. Des personnages issus de l'univers du merveilleux Comment se faire respecter quand on est un chevalier qui parle avec un cheveu sur la langue ? Comment réussir à dormir quand un prince vient jouer une sérénade sous vos fenêtres ? Quel mot magique prononcer quand on veut échapper à une sorcière ? Des histoires qui transforment le quotidien en aventures épiques et drolatiques, et qui jouent avec les mots, les sons, les rimes... de façon ludique, et parfois loufoque, pour que la découverte de la lecture soit un plaisir ! Un recueil conçu avec une enseignante Des histoires signées par des auteurs de la littérature jeunesse, des illustrations vivantes et colorées, des activités, et un recueil conçu avec une enseignante, experte dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Apprendre à lire et à écrire en même temps, un principe pédagogique reconnu L'écriture renforce et facilite la lecture grâce à la répétition des mêmes connaissances, sous des formes différentes. L'enfant, rassuré sur ses acquis, progresse avec confiance dans son apprentissage ! Avec ces dix histoires, votre enfant avancera donc à son rythme, et prendra plaisir à lire et à écrire.

Par Milan
Chez Editions Milan

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Auteur

Milan

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Pirates, princesses et chevaliers

Milan

Paru le 17/06/2026

160 pages

Editions Milan

13,90 €

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