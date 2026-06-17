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Strange Lessons by Professor Terror Tome 1

Ten Ishida, Carlo Zen

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"Vous êtes les réservistes des forces terroristes ! " Les étudiants de l'université Baba se pressent au terrifiant séminaire de Tim Lorentz, qui brise toutes les croyances sur les sectes et organisations terroristes. Savez-vous pourquoi les sectes recrutent dans les rues et dans les universités ? Pourquoi les terroristes commettent des attentats-suicides ? Au fond... qui peut dire ce qu'est réellement le terrorisme ? Le professeur terreur est là pour tout vous révéler : une vérité effrayante à connaître, mais encore plus à ignorer...

Par Ten Ishida, Carlo Zen
Chez Mangetsu

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Auteur

Ten Ishida, Carlo Zen

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

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Strange Lessons by Professor Terror Tome 1

Ten Ishida, Carlo Zen trad. Jean-Baptiste Bondis

Paru le 17/06/2026

192 pages

Mangetsu

8,45 €

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