Strange Lessons by Professor Terror Tome 1

"Vous êtes les réservistes des forces terroristes ! " Les étudiants de l'université Baba se pressent au terrifiant séminaire de Tim Lorentz, qui brise toutes les croyances sur les sectes et organisations terroristes. Savez-vous pourquoi les sectes recrutent dans les rues et dans les universités ? Pourquoi les terroristes commettent des attentats-suicides ? Au fond... qui peut dire ce qu'est réellement le terrorisme ? Le professeur terreur est là pour tout vous révéler : une vérité effrayante à connaître, mais encore plus à ignorer...