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Face aux étoiles Tome 6

Anaïs Fourny, Satoshi Morie

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C'est l'heure de l'affrontement entre Sagisaka et Nagumo ! Et l'enjeu est de taille, puisque chacun veut gagner le droit de jouer contre l'actuel Meijin et d'avoir Waka pour disciple. Hélas, Sagisaka est en difficulté face à l'inventivité écrasante de son adversaire. De son côté, Waka se prépare à l'examen de passage professionnel qui approche à grands pas. Pour progresser, son idole et elle pourraient bien avoir besoin d'avancer main dans la main... Avec Face aux étoiles, Satoshi Morie nous plonge dans le fascinant univers du jeu de go ! Laissez-vous emporter par le destin de Karasuma, une jeune fille dont la détermination ne manquera pas de vous inspirer.

Par Anaïs Fourny, Satoshi Morie
Chez Akata

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Auteur

Anaïs Fourny, Satoshi Morie

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

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Face aux étoiles Tome 6

Anaïs Fourny, Satoshi Morie

Paru le 17/06/2026

Akata

7,30 €

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