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Mahoromi : Chroniques architecturales de l'espace temps Tome 4

Kei Toume

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Niwa, confronté aux souvenirs et aux dernières volontés de ces constructions vouées à disparaître, voit son attirance pour Mayuri se confirmer, mais les liens que la jeune fille a entretenus par le passé avec son grand-père disparu entravent leur relation. Un jour, Niwa entend parler de la maison que son grand-père avait conçue pour un écrivain, et décide de la visiter avant qu'il ne soit trop tard... Le dernier volume des aventures de Niwa et Mayuri, qui trouvent dans la mémoire des murs la force de se confronter à leur propre avenir.

Par Kei Toume
Chez Le Lézard Noir

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Auteur

Kei Toume

Editeur

Le Lézard Noir

Genre

Seinen/Homme

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Mahoromi : Chroniques architecturales de l'espace temps Tome 4

Kei Toume trad. Adrien Blouët

Paru le 17/06/2026

Le Lézard Noir

13,00 €

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