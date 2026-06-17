Croquer une belle pomme

Le jour ou Ji-gu est né, son grand-père a planté un pommier dans leur jardin. Mais, depuis, celui-ci n'a jamais donné de pommes mûres, toutes sucrées. Ji-gu et son petit frère, Ji-ho, malgré leur impatience, attendent saison après saison... Jusqu'à ce qu'enfin, une pomme "rouge comme le soleil, étincelante comme les étoiles" et appétissante à point apparaisse sur une branche du petit arbre... C'est justement à ce moment-là que son grand-père, sa grand-mère et le chat ont besoin de lui. Vite ! Ji-gu, sensible à tout ce qui l'entoure, ses semblables comme la nature, parviendra-t-il à croquer en premier dans la belle pomme rouge ? Un album- photo coréen, primé à la Foire de Bologne 2025.