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#Album jeunesse

Croquer une belle pomme

Jin Joo, Ga Hee Lee

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Le jour ou Ji-gu est né, son grand-père a planté un pommier dans leur jardin. Mais, depuis, celui-ci n'a jamais donné de pommes mûres, toutes sucrées. Ji-gu et son petit frère, Ji-ho, malgré leur impatience, attendent saison après saison... Jusqu'à ce qu'enfin, une pomme "rouge comme le soleil, étincelante comme les étoiles" et appétissante à point apparaisse sur une branche du petit arbre... C'est justement à ce moment-là que son grand-père, sa grand-mère et le chat ont besoin de lui. Vite ! Ji-gu, sensible à tout ce qui l'entoure, ses semblables comme la nature, parviendra-t-il à croquer en premier dans la belle pomme rouge ? Un album- photo coréen, primé à la Foire de Bologne 2025.

Par Jin Joo, Ga Hee Lee
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Jin Joo, Ga Hee Lee

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Croquer une belle pomme

Jin Joo, Ga Hee Lee trad. Elvire Beaule

Paru le 17/06/2026

64 pages

Actes Sud Editions

19,90 €

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