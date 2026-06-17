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Eclairer la Cour d'honneur du palais des Papes d'Avignon

Philippa Wehle, Véronique Perruchon

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Le palais des Papes d'Avignon est un lieu prestigieux, tant par ses dimensions que par la présence en son sein d'une cour médiévale de 1 800 mètres carrés. Depuis la création du Festival d'Avignon en 1947, celle-ci accueille des représentations en plein air et en soirée. Certains de celles et ceux qui ont éclairé ces spectacles livrent ici leurs souvenirs, leurs partis pris, leurs expérimentations et les secrets d'une pratique aussi exigeante qu'éphémère. Nous y croiserons de grandes ? gures mondiales de l'éclairage de plateau avec Pierre Saveron, Serge Peyrat, Jennifer Tipton, James F. Ingalls, Patrice Trottier, Richard Peduzzi, Joël Hourbeigt, Dominique Bruguière, Jan Dekeyser, Philippe Berthomé, Urs Schönebaum, Romeo Castellucci, Anne Teresa De Keersmaeker, Scott Zielinski, Stéphanie Daniel, Jan Versweyveld, Jean Kalman, Koji Osako, Sergey Kucher et Felice Ross. En regard de ces témoignages, Véronique Perruchon évoque quatre-vingts ans de révolutions techniques, esthétiques et professionnelles de la création des lumières en extérieur, transmettant ainsi les clés nécessaires pour comprendre les enjeux d'un métier de l'ombre.

Par Philippa Wehle, Véronique Perruchon
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Philippa Wehle, Véronique Perruchon

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Théâtre - Essais

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Eclairer la Cour d'honneur du palais des Papes d'Avignon

Philippa Wehle, Véronique Perruchon trad. Adélaïde Pralon

Paru le 17/06/2026

272 pages

Actes Sud Editions

23,00 €

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