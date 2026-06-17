Votre Adversaire n'est pas une entité démoniaque tapie dans l'ombre, affublée de cornes et d'une longue queue. Non. Votre Adversaire, c'est cette petite voix en vous qui sème le doute, nourrit la peur, la procrastination et l'autosabotage. Dans cet ouvrage, Satan prend la parole et révèle une vérité dérangeante : il n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous tester. Chaque épreuve est une opportunité de croissance, chaque résistance est un levier de transformation. Un livre puissant pour comprendre vos luttes intérieures... et reprendre le pouvoir sur votre vie.