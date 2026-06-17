ELLE EST PRETE A TOUT POUR OBTENIR VENGEANCE, MEME EPOUSER SON PIRE ENNEMI. Samara n'a jamais eu le droit de choisir. Ni son destin. Ni son époux. Dans le royaume du Nord, où l'eau vaut plus que le sang, son père le roi est prêt à l'offrir en mariage pour sceller une alliance. Mais une nuit, tout bascule : surprise en mauvaise posture, Samara est condamnée à mort. La princesse perd tout, et en elle, la vengeance s'éveille... Durant sa fuite en terres hostiles, elle tombe entre les mains de son pire ennemi. Azhar, prince de l'Ouest. Arrogant. Insaisissable. Dangereusement attirant. L'homme qu'elle devrait haïr de tout son être, et qu'elle ne peut s'empêcher de défier. Contraints de s'allier, promis à un mariage aussi stratégique que dangereux, ils n'ont qu'un objectif : se manipuler pour parvenir à leurs fins. Mais dans ce jeu de pouvoir, la frontière entre ennemis et amants se brouille, et le désir menace de les consumer tous les deux...