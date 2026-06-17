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Les finances publiques

Philippe Boucheix

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Par Philippe Boucheix
Chez Dunod

|

Auteur

Philippe Boucheix

Editeur

Dunod

Genre

Concours administratifs

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Les finances publiques

Philippe Boucheix

Paru le 17/06/2026

256 pages

Dunod

17,90 €

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Scannez le code barre 9782100889259
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