Les finances publiques

L'ESSENTIEL POUR REUSSIR VOS CONCOURS - Le cours en fiches pour maîtriser les savoirs indispensables : le cadre général et juridique, les documents financiers publics, l'élaboration et adoption des lois de finances, l'exécution des documents financiers. - 80 QCM pour tester ses connaissances et évaluer son niveau. - 13 sujets d'oraux et 8 sujets d'écrits avec les corrigés détaillés pour s'entraîner aux différentes épreuves. - A jour de la loi de finances 2025 : dès parution définitive, la mise à jour des pages concernées sera disponible sur le site dunod. com