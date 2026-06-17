Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Comprendre nos liens d'attachement

Christine Genet, Estelle Wallon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Explorer nos attachements, c'est éclairer ce qui nous relie, permet de nous adapter et de nous construire... Nous construisons des liens d'attachement tout au long de notre vie. Comme le disait Bowlby, l'un des précurseurs de la théorie de l'attachement, "l'attachement est actif depuis le berceau jusqu'à la tombe" . D'où vient la théorie de l'attachement ? Comment s'attache-t-on ? Comment fonctionne le lien parents/enfants ? Comment ce lien colore-t-il nos relations ? Ce guide d'accompagnement permet de revisiter ce qui se passe dans nos relations privilégiées, à la lumière de cette théorie de l'attachement qui a révolutionné l'idée du lien à l'autre. Après un survol des concepts clés de la théorie de l'attachement, grâce à une approche pragmatique et sensible, mais également à des témoignages et des exercices autoréflexifs, cet ouvrage peut vous aider à prendre conscience de ce qui s'est façonné en vous à chaque grande étape : enfance, adolescence, âge mûr. En effet, l'attachement se rejoue et se revisite. Certains contextes particuliers sont aussi abordés : celui de l'adoption ; selon les cultures ; dans le couple ; ce qui se joue dans la scolarité et au travail ; lorsqu'il y a séparation ou rupture des liens. Prendre conscience de l'importance des liens d'attachement, les intégrer dans notre fonctionnement psychique nous amène à devenir des adultes responsables, sensibles, équilibrés, peut nous guider vers un apaisement de certaines souffrances et modifier notre vision de la relation avec notre enfant et à notre enfance. Que nous ayons ou non des enfants, que nous soyons jeunes ou plus âgés, cette approche permet de revisiter notre propre histoire et ce qui se passe entre nous et les autres.

Par Christine Genet, Estelle Wallon
Chez Dunod

|

Auteur

Christine Genet, Estelle Wallon

Editeur

Dunod

Genre

Histoire de la psychologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comprendre nos liens d'attachement par Christine Genet, Estelle Wallon

Commenter ce livre

 

Comprendre nos liens d'attachement

Christine Genet, Estelle Wallon

Paru le 17/06/2026

240 pages

Dunod

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100886845
9782100886845
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.