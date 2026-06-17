Comprendre nos liens d'attachement

Explorer nos attachements, c'est éclairer ce qui nous relie, permet de nous adapter et de nous construire... Nous construisons des liens d'attachement tout au long de notre vie. Comme le disait Bowlby, l'un des précurseurs de la théorie de l'attachement, "l'attachement est actif depuis le berceau jusqu'à la tombe" . D'où vient la théorie de l'attachement ? Comment s'attache-t-on ? Comment fonctionne le lien parents/enfants ? Comment ce lien colore-t-il nos relations ? Ce guide d'accompagnement permet de revisiter ce qui se passe dans nos relations privilégiées, à la lumière de cette théorie de l'attachement qui a révolutionné l'idée du lien à l'autre. Après un survol des concepts clés de la théorie de l'attachement, grâce à une approche pragmatique et sensible, mais également à des témoignages et des exercices autoréflexifs, cet ouvrage peut vous aider à prendre conscience de ce qui s'est façonné en vous à chaque grande étape : enfance, adolescence, âge mûr. En effet, l'attachement se rejoue et se revisite. Certains contextes particuliers sont aussi abordés : celui de l'adoption ; selon les cultures ; dans le couple ; ce qui se joue dans la scolarité et au travail ; lorsqu'il y a séparation ou rupture des liens. Prendre conscience de l'importance des liens d'attachement, les intégrer dans notre fonctionnement psychique nous amène à devenir des adultes responsables, sensibles, équilibrés, peut nous guider vers un apaisement de certaines souffrances et modifier notre vision de la relation avec notre enfant et à notre enfance. Que nous ayons ou non des enfants, que nous soyons jeunes ou plus âgés, cette approche permet de revisiter notre propre histoire et ce qui se passe entre nous et les autres.