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Recettes hyper protéinées

Alex Pyx

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Beaucoup de sportifs peinent à concilier nutrition optimale et assiettes savoureuses. Entre repas fades et manque d'organisation, atteindre ses objectifs devient un défi. Dans ce livre, vous trouverez 50 recettes savoureuses, équilibrées et faciles à préparer, spécialement conçues pour ceux qui veulent prendre soin de leur corps sans renoncer au plaisir d'un repas réconfortant. - Overnight oats - Snacks protéinés - Prep meals - Smoothies - Jus santéCe livre est ton allié pour comprendre la nutrition, ajuster ton alimentation et atteindre tes objectifs sans sacrifier le goût !

Par Alex Pyx
Chez Hachette

|

Auteur

Alex Pyx

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine bio, diététique, équil

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Recettes hyper protéinées

Alex Pyx

Paru le 17/06/2026

160 pages

Hachette

24,95 €

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Scannez le code barre 9782017379041
9782017379041
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