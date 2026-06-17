Pause détente

Quand le cozy colo rencontre le coloriage mystères ! Retrouvez 30 illustrations toutes plus adorables les unes que les autres en remplissant les zones à l'aide des codes couleurs. Les petits animaux trop mignons imaginés par Mimi Moty se dévoileront au gré de vos couleurs : grenouilles à vélo, chats à la piscine, lapins dégustant un cocktail ou une glace... Coloriez les chiffres et dévoilez l'image ! 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges