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Mes Petites Histoires avant d'aller dormir Disney Princesses

Disney

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Un gros recueil petit format d'histoires courtes pour accompagner votre enfant au pays des rêves ! Découvrez les plus belles histoires des princesses Disney dans ce recueil de 10 aventures richement illustrées, faciles et rapides à lire. Les textes sont adaptés aux plus petits pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Contient les histoires : Le nouvel ami de Raiponce / Le plan secret de Mulan / La course royale du Prince / Jasmine s'ennuie / Les fleurs de Tiale / Eric se jette à l'eau / Pocahontas et Nakoma / Le concours de marionnettes / la valse de Philippe / La surprise de Tiana. Dès 3 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Histoires du soir

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Mes Petites Histoires avant d'aller dormir Disney Princesses

Disney

Paru le 17/06/2026

248 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017376286
9782017376286
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