Mes Petites Histoires avant d'aller dormir Disney Princesses

Un gros recueil petit format d'histoires courtes pour accompagner votre enfant au pays des rêves ! Découvrez les plus belles histoires des princesses Disney dans ce recueil de 10 aventures richement illustrées, faciles et rapides à lire. Les textes sont adaptés aux plus petits pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Contient les histoires : Le nouvel ami de Raiponce / Le plan secret de Mulan / La course royale du Prince / Jasmine s'ennuie / Les fleurs de Tiale / Eric se jette à l'eau / Pocahontas et Nakoma / Le concours de marionnettes / la valse de Philippe / La surprise de Tiana. Dès 3 ans.