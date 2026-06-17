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Pouilles et Matera

Collectif, Hachette

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Les guides Evasion vous invite à voyager autrement. Guidé par nos auteurs, experts de chaque destination, vous partirez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer des régions moins connues, en séjournant dans nos adresses coups de coeur ou en testant de nouvelles activités, en lien avec la culture du pays. Dans ce guide Pouilles et Matera, nos autrices spécialistes de la Botte italienne vous proposent de découvrir en profondeur cette région du Sud de l'Italie, de Lecce la baroque aux villages blancs et aux trulli de la vallée d'Itria, des magnifiques plages du Gargano et du Salento aux églises rupestres de Matera. Retrouvez leurs meilleurs conseils et leurs coups de coeur : - Des circuits sur mesure, adaptés à la durée de votre séjour et de vos envies. Egalement un circuit en train et un autre à vélo, pour prendre le temps de voyager sans voiture. - Les meilleures adresses, à la fois simples et authentiques : fermes-auberges au milieu des oliviers, glaciers, trulli (ces petites maisons de pierre aux toits coniques) où passer la nuit, artisans passionnés... - Des balades au coeur des villes et des randonnées dans les parcs naturels des Dunes côtières et de Porto Selvaggio. - Une sélection des plus belles plages, car vous aurez l'embarras du choix ! - Et bien sûr, toutes les activités pour aller à la rencontre de la région et de ses habitants : apprendre à faire sa propre mozzarella, parcourir le Gargano à cheval, plonger, surfer...

Par Collectif, Hachette
Chez Hachette

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Auteur

Collectif, Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Italie

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Pouilles et Matera

Collectif, Hachette

Paru le 17/06/2026

384 pages

Hachette

19,95 €

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