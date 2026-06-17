Depuis l'astéroïde M, Magnéto fomente sa vengeance contre l'humanité, épaulé par ses fidèles Acolytes. Une équipe de X-Men triée sur le volet est envoyée pour l'affronter. Mais Omega Red, Ghost Rider et Mojo s'invitent eux aussi dans la bataille ! En 1992, le lancement de la nouvelle série X-Men, signée Chris Claremont et Jim Lee, a battu tous les records de vente d'un comic-book. Il n'est donc pas surprenant que le volume de L'INTEGRALE réunissant les onze premiers épisodes soit épuisé et fasse aujourd'hui l'objet d'une nouvelle édition... d'autant que cet album marque également les adieux de Chris Claremont à la série.