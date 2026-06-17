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#Comics

1992 (1)

Chris Claremont, Scott Lobdell, Jim Lee

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Depuis l'astéroïde M, Magnéto fomente sa vengeance contre l'humanité, épaulé par ses fidèles Acolytes. Une équipe de X-Men triée sur le volet est envoyée pour l'affronter. Mais Omega Red, Ghost Rider et Mojo s'invitent eux aussi dans la bataille ! En 1992, le lancement de la nouvelle série X-Men, signée Chris Claremont et Jim Lee, a battu tous les records de vente d'un comic-book. Il n'est donc pas surprenant que le volume de L'INTEGRALE réunissant les onze premiers épisodes soit épuisé et fasse aujourd'hui l'objet d'une nouvelle édition... d'autant que cet album marque également les adieux de Chris Claremont à la série.

Par Chris Claremont, Scott Lobdell, Jim Lee
Chez Panini comics

| 1 Partages

Auteur

Chris Claremont, Scott Lobdell, Jim Lee

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

1

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1992 (1)

Chris Claremont, Scott Lobdell, Jim Lee

Paru le 17/06/2026

320 pages

Panini comics

36,00 €

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