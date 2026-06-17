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#Comics

La Sorcière Rouge & Vif-Argent

Steve Orlando

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La Sorcière Rouge et Vif-Argent ont un passé compliqué, et leur relation est loin d'être au beau fixe. La lettre laissée par Magnéto à sa mort n'a rien arrangé. Pourtant, ils vont devoir se réconcilier pour faire face à une menace gigantesque. Après cette épreuve, Wanda s'élancera dans de nouvelles aventures. Un album incontournable pour rattraper le fil des aventures de la Sorcière Rouge, qui jouera bientôt un rôle majeur dans l'univers Marvel ! Après la réédition du mois dernier consacrée à la première série de Steve Orlando sur Wanda, cet album inédit rassemble la mini-série Scarlet Witch & Quicksilver, ainsi que l'intégralité de la deuxième série Scarlet Witch d'Orlando.

Par Steve Orlando
Chez Panini comics

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Auteur

Steve Orlando

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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La Sorcière Rouge & Vif-Argent

Steve Orlando

Paru le 17/06/2026

344 pages

Panini comics

32,00 €

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9791039145169
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