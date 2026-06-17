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T'es trop fort, SamSam !

Serge Bloch

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SamSam vit des aventures aussi palpitantes que rigolotes avec Petit Pôa, son meilleur copain, Marchel 1er, le roi des râleurs, et Crapouille, son ami crado. Et il vaut mieux ne pas l'embêter ! SamSam, un superhéros à hauteur d'enfants SamSam, le héros créé par Serge Bloch (Zouk, Toto, Max et Lili) pour le magazine Pomme d'Api (Bayard jeunesse), a des amis très rigolos. Petit Pôa est tout vert, il adore rigoler et quand il est amoureux, il se met en colère. Crapouille est cracra, il cuisine de vieilles semelles, s'habille de chiffons et adore se rouler dans la boue. Et son ennemi juré, Marchel 1er, le roi des Marchiens, est vraiment marrant... et ne fait pas peur du tout ! Dans cette nouvelle maquette, les cases ont été agrandies, le texte sorti des cases, le tout pour une lecture partagée plus plaisante... ou une première lecture facilitée. A offrir à tous les enfants ! SamSam, un héros à retrouver sur tous les supports ! SamSam, ce sont des livres bien sûr, mais aussi une aventure inédite à retrouver chaque mois dans le magazine Pomme d'Api, un dessin animé diffusé sur Netflix, YouTube et Okoo (la plateforme de France Télévisions) et un long-métrage prix du public au festival Anima de Bruxelles. Sur Lumni, en collaboration avec Bayard jeunesse, il est aussi le héros d'une série sur le vivre-ensemble. Le plus petit des grands héros est aussi disponible en histoires audio, en jeux, jouets et déguisements. " SamSam est un personnage attachant, qui a la particularité de vivre sa vie de superhéros grâce à sa cape magique et son rayon spatial, tout en rencontrant les mêmes problèmes que tout petit Terrien de 6 ans : des lâches attaques de Pipiolis (certaines en plein jour ! ) à la difficulté de se séparer de son fidèle doudou... " Télérama

Par Serge Bloch
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Serge Bloch

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Aventure

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T'es trop fort, SamSam !

Serge Bloch

Paru le 17/06/2026

68 pages

Bayard jeunesse

11,00 €

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