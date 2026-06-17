Secret Sin

Les secrets les plus brûlants naissent derrière les portes de la Sicuro Academy. Héritier du clan La Rosa, Antonio n'a toujours vu en Sofia que la meilleure amie de sa petite soeur, une présence familière et discrète. Mais, entre les murs de l'académie, tout change. Chaque regard, chaque geste de Sofia éveille en lui un désir impossible à ignorer... même s'il est promis à une autre. Sofia Moretti, elle, aime Antonio en silence depuis son plus jeune âge. Habituée à rester dans l'ombre, elle a enfoui cet amour interdit au plus profond d'elle-même. Mais, maintenant qu'il commence enfin à la voir autrement, elle ne peut plus fuir ce qu'elle ressent. Incapables de résister, ils succombent à leur attirance et entament une relation secrète, prêts à défier les règles. Face à une union déjà scellée et un avenir qui leur échappe, leur histoire semble pourtant vouée à l'échec. Quand le coeur et la raison s'affrontent, lequel des deux finira par l'emporter ? #mafiaromance #darkacademia #bestfriendsbrother #friendstolovers - Niveau d'intensité = 4/4 - Présence de trigger warnings A propos des autrices P. Rayne est le pseudonyme sous lequel le duo d'autrices à succès Piper Rayne révèle son côté obscur. Attendez-vous à des romances sombres, interdites et sensuelles.