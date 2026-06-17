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4ème Quatour à cordes

Paul Hindemith

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Mit dem 4. Streichquartett op. 22 erschließt Paul Hindemith neue Ausdrucksbereiche und entwickelt seine Quartettkunst konsequent weiter. In fünf kontrastreichen Sätzen verbindet das Werk kontrapunktische Dichte, rhythmische Energie, klangliche Farbigkeit und virtuose Instrumentalbehandlung. Hindemith selbst hob die neue Einfachheit und Klarheit des Werks hervor, während zeitgenössische Kritiker besonders seinen Farbenreichtum und die melodische wie rhythmische Erfindungskraft würdigte. Nach der erfolgreichen Uraufführung durch das Amar-Quartett wurde das Werk rasch von führenden Ensembles übernommen und zählt bis heute zum zeitgenössischen Standardrepertoire. Diese Ausgabe erscheint erstmals nach dem Text der wissenschaftlichen Paul Hindemith-Gesamtausgabe. Instrumentation : String quartet op. 22

Par Paul Hindemith
Chez Hal Leonard Corporation

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Auteur

Paul Hindemith

Editeur

Hal Leonard Corporation

Genre

Instruments de musique

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4ème Quatour à cordes

Paul Hindemith

Paru le 17/06/2026

104 pages

Hal Leonard Corporation

69,00 €

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