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Exercices spirituels carmélitains

Jean Abiven

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Exercices spirituels carmélitains publie les coneils pratiques et les enseignements du Père Jean de la Visitation, prêtre d'abord formé à la tradition ignatienne puis à la tradition camélitaine. Ce recueil est le fruit d'un long et patient labeur qu'il a accompli en se faisant attentif aux besoins des personnes auxquelles il prêchait. A son école, "faire retraite" ne signifie pas suivre une session et recevoir des enseignements théologiques. Sa méthode consiste à guider le retraitant vers l'écout du Seigneur tout au long d'une journée, au-delà même du temps de prière proprement dit. Ses conseils sont à la fois concrets et spirituels, visant à ordonner le quotidien pour mieux entendre ce que dit le Seigneur.

Par Jean Abiven
Chez Editions du Carmel

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Auteur

Jean Abiven

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Vie chrétienne

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Exercices spirituels carmélitains

Jean Abiven

Paru le 17/06/2026

168 pages

Editions du Carmel

13,00 €

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