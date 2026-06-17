Exercices spirituels carmélitains publie les coneils pratiques et les enseignements du Père Jean de la Visitation, prêtre d'abord formé à la tradition ignatienne puis à la tradition camélitaine. Ce recueil est le fruit d'un long et patient labeur qu'il a accompli en se faisant attentif aux besoins des personnes auxquelles il prêchait. A son école, "faire retraite" ne signifie pas suivre une session et recevoir des enseignements théologiques. Sa méthode consiste à guider le retraitant vers l'écout du Seigneur tout au long d'une journée, au-delà même du temps de prière proprement dit. Ses conseils sont à la fois concrets et spirituels, visant à ordonner le quotidien pour mieux entendre ce que dit le Seigneur.