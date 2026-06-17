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Un royaume de sang et de trahison

Holly Renee

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Tu es à moi et je te vénérerai jusqu'à ce que mon dernier souffle quitte mon corps. Trompée par celui qu'elle aimait et qu'elle pensait être son seul allié à Citlali, Adara est désormais captive de la reine du Sang. Elle est escortée au royaume des vampyres où elle découvre, à sa grande surprise, que ces derniers ne sont pas les monstres qu'on lui avait décrits. Mais malgré l'accueil chaleureux qui lui est réservé et le désir qu'elle éprouve toujours pour Evren, Adara n'est pas sûre de pouvoir lui pardonner sa trahison. Très vite, il doit repartir en mission dans la dangereuse cour fae. Hantée par la prophétie qui lie son destin à celui des deux princes, Adara, elle, décide d'apprendre à se battre et d'en découvrir davantage sur la magie des Etoilés. Ce roman comporte des scènes de sexe et de violence explicites.

Par Holly Renee
Chez Milady

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Auteur

Holly Renee

Editeur

Milady

Genre

Fantasy

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Un royaume de sang et de trahison

Holly Renee trad. Louise Arnaud

Paru le 17/06/2026

312 pages

Milady

8,95 €

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Scannez le code barre 9782811228873
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