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Saison d'art 2026

Connaissance des arts, Xxx

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Saison d'art au Domaine Régional de Chaumont. Chaque année, le Centre d'Arts et de Nature du Domaine de Chaumont-sur-Loire invite des artistes de renommée internationale, plasticiens et photographes à venir créer des oeuvres inédites et originales sur le thème de la nature. Réparties sur les 32 hectares du Domaine, les oeuvres d'art réalisées, fruits d'une véritable rencontre entre les artistes et l'esprit du lieu, offrent aux visiteurs un parcours initiatique riche de découvertes, de surprises et d'émotions.

Par Connaissance des arts, Xxx
Chez Connaissance des Arts

|

Auteur

Connaissance des arts, Xxx

Editeur

Connaissance des Arts

Genre

Monographies

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Saison d'art 2026

Connaissance des arts, Xxx

Paru le 17/06/2026

36 pages

Connaissance des Arts

10,90 €

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