Travaux dirigés de droit des obligations

1/ Un complément indispensable au cours de droit des obligations suivi en L2 2/ Des séances proposant des exercices corrigés pour aider les étudiants à préparer leurs séances de TD. 3/ Des corrigés clairs et didactiques, véritables guides à la réflexion et à l'analyse. L'ouvrage propose 20 séances de travaux dirigés qui couvrent l'ensemble de la matière (contrat, responsabilité, régime de l'obligation). Les principaux types d'exercice sont déclinés : commentaire d'arrêt, cas pratique, dissertation, commentaire d'article. Chaque thème traité s'accompagne : d'un exercice et de sa correction entièrement rédigée, d'une bibliographie d'appui, de documents annexés, d'exercices d'appoint (fiches techniques, points de repère...).