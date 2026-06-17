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#Essais

Travaux dirigés de droit des obligations

Clémence Mouly, Romain Loir

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1/ Un complément indispensable au cours de droit des obligations suivi en L2 2/ Des séances proposant des exercices corrigés pour aider les étudiants à préparer leurs séances de TD. 3/ Des corrigés clairs et didactiques, véritables guides à la réflexion et à l'analyse. L'ouvrage propose 20 séances de travaux dirigés qui couvrent l'ensemble de la matière (contrat, responsabilité, régime de l'obligation). Les principaux types d'exercice sont déclinés : commentaire d'arrêt, cas pratique, dissertation, commentaire d'article. Chaque thème traité s'accompagne : d'un exercice et de sa correction entièrement rédigée, d'une bibliographie d'appui, de documents annexés, d'exercices d'appoint (fiches techniques, points de repère...).

Par Clémence Mouly, Romain Loir
Chez LexisNexis

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Auteur

Clémence Mouly, Romain Loir

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit des obligations

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Travaux dirigés de droit des obligations

Clémence Mouly, Romain Loir

Paru le 17/06/2026

300 pages

LexisNexis

25,00 €

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Scannez le code barre 9782711044122
9782711044122
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