Code de commerce 2027 LexisNexis - La référence indispensable en droit des affaires - Code annoté et autorisé aux examens Le Code de commerce LexisNexis accompagne depuis 39 éditions les étudiants, les enseignants et les professionnels du droit dans la maîtrise d'une matière en constante évolution. A jour des dernières réformes économiques, financières, fiscales et procédurales, cette nouvelle édition offre un accès clair, fiable et complet aux textes applicables, enrichis d'annotations jurisprudentielles et de références bibliographiques sélectionnées. Véritable outil de travail au quotidien, le Code de commerce 2027 LexisNexis permet de comprendre rapidement les évolutions législatives et réglementaires, d'identifier les décisions de jurisprudence essentielles et de sécuriser l'analyse juridique. Les atouts de cette 39e édition : 1. Une édition entièrement actualisée Cette nouvelle édition intègre les dernières évolutions normatives touchant le droit commercial, le droit des sociétés, le droit fiscal, les formalités des entreprises, les professions réglementées et la procédure pénale. Elle intègre notamment : - Le décret relatif aux formalités des entreprises du 30 avril 2026 ; - L'ordonnance portant partie législative du Code des douanes du 8 avril 2026 ; - Les arrêtés relatifs aux professions réglementées du 25 février 2026 ; - L'ordonnance portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du Code des impositions sur les biens et services du 17 décembre 2025 ; - L'ordonnance portant réécriture du Code de procédure pénale, partie législative, du 19 novembre 2025. 2. Un code richement annoté Les textes sont accompagnés de décisions de jurisprudence pertinentes et de renvois bibliographiques utiles, afin de faciliter l'interprétation, la recherche et l'application pratique des règles de droit. 3. L'expertise de Philippe Pétel Annoté sous la direction de Philippe Pétel, professeur à l'Université de Montpellier et ancien doyen de la Faculté de droit, ce code bénéficie de l'autorité scientifique d'un spécialiste reconnu du droit commercial. Son expertise renforce la qualité des annotations et la pertinence de la jurisprudence sélectionnée. 4. Un outil accessible et opérationnel Conçu pour répondre aux besoins des étudiants comme des praticiens, ce code allie rigueur juridique, lisibilité et efficacité. Il permet d'aller rapidement à l'essentiel tout en offrant un niveau d'approfondissement adapté aux étudiants comme aux usages professionnels. 5. Un code autorisé aux examens Outil de référence pour la préparation et le passage des examens, le Code de commerce 2027 LexisNexis constitue un support fiable pour les étudiants en droit commercial, droit des affaires, droit des sociétés, droit fiscal ou gestion des entreprises. Un ouvrage destiné à tous les acteurs du droit des affaires. Le Code de commerce 2027 LexisNexis s'adresse tout particulièrement aux : Professionnels du droit et du chiffre : juristes d'entreprise, avocats spécialisés en droit commercial ou droit des affaires, experts-comptables, commissaires aux comptes, conseils et praticiens du monde économique. Etudiants et enseignants : étudiants en droit des affaires, droit commercial, droit des sociétés, droit fiscal, gestion des entreprises, écoles de commerce et formations en management.