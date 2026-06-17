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Rugby tactique

Sam Larner

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Le pied avec lequel votre demi d'ouverture tire a-t-il une importance ? Comment les équipes peuvent-elles remporter des matchs lorsque le chronomètre s'arrête ? Pourquoi les ailiers ne jouent-ils pas réellement sur l'aile ? Une possession de balle plus importante augmente-t-elle les chances de victoire d'une équipe ? Cet ouvrage dévoile la révolution tactique et statistique à l'oeuvre qui bouleverse le rugby, et vous aide à voir les matchs différemment : mieux comprendre ce qu'essayent de faire les équipes, prêter attention à des détails qui peuvent paraître anodins, et apprécier des phases de jeu en apparence ennuyantes mais cruciales d'un point de vue tactique. Un livre qui vous fera même aimer les coups de pied dans la boîte et les mêlées !

Par Sam Larner
Chez Marabout

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Auteur

Sam Larner

Editeur

Marabout

Genre

Rugby

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Rugby tactique

Sam Larner

Paru le 17/06/2026

432 pages

Marabout

25,00 €

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Scannez le code barre 9782501202893
9782501202893
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