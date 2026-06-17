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De Glycines et d'Acier

Célia Bourdet, Nora Hall

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A Val-au-Muguet, le printemps s'étire à l'infini et Maisie, princesse de ce royaume, est persuadée d'avoir tout ce qu'il faut pour être heureuse : un ami (un seul), des jardins (qu'elle fait fleurir grâce à ses pouvoirs) et rien devant elle (ni rêves ni ambitions, car une femme doit faire ce qu'on lui dit)... Jusqu'à ce qu'elle soit promise à Harold, prince de Brénis, royaume de vent et de sel. Là-bas, elle pourra continuer à sourire au moment opportun et effectuer de gracieuses révérences aux bonnes personnes. C'est comme atone qu'elle rencontre son promis, qui arrive avec un cadeau pour elle : le soldat le plus réputé de sa patrie, Rowan, chevalier mystérieux et distant, promu à sa protection rapprochée. Mais Rowan n'est pas un chevalier comme les autres (vraiment pas). Les oeillades alanguies, les discussions dérobées, les effleurements secrets prennent lentement le pas sur les dîners officiels et les obligations. Rowan lui dévoile de nouveaux possibles : la beauté de la désobéissance et de savoir dire "non" . Mais une princesse a des devoirs, et succomber à un amour interdit met en péril son peuple. Se sacrifier est-il l'unique chemin possible ?

Par Célia Bourdet, Nora Hall
Chez Conséquences

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Auteur

Célia Bourdet, Nora Hall

Editeur

Conséquences

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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De Glycines et d'Acier

Célia Bourdet, Nora Hall

Paru le 17/06/2026

372 pages

Conséquences

21,90 €

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