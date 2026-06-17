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Raspberry Pi 5

Alexandre SVETEC

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L'objectif de ce livre est de fournir au lecteur, quel que soit son niveau, les connaissances essentielles sur le Raspberry Pi 5, le Raspberry Pi 500 et le 500+, depuis leur découverte matérielle jusqu'à la réalisation d'un programme en Python utilisant de l'intelligence artificielle pour de l'analyse d'images en temps réel. Vous apprendrez à installer et configurer le système d'exploitation Raspberry Pi OS, à utiliser le mode console comme l'interface graphique et à maîtriser le port GPIO pour dialoguer avec le monde extérieur. Chaque composant électronique connectables au port GPIO (LED, bouton, servomoteur, encodeur, Sense HAT) est expliqué dans son principe et mis en oeuvre pas à pas en Python. Une fois ces notions matérielles et logicielles précisées, vous aborderez la programmation de la carte en Python et développerez progressivement des projets concrets : feu tricolore, variation de luminosité, pilotage de LED adressables, gestion d'encodeurs et de servomoteurs. Ce cheminement vous conduira naturellement vers un projet ambitieux : concevoir un système de comptage de personnes sur flux vidéo à l'aide de Python et d'accélérateurs matériels d'intelligence artificielle. Un livre complet et résolument pratique pour passer de la découverte du Raspberry Pi 5 à des applications avancées intégrant l'intelligence artificielle.

Par Alexandre SVETEC
Chez Editions ENI

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Auteur

Alexandre SVETEC

Editeur

Editions ENI

Genre

Programmation

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Raspberry Pi 5

Alexandre SVETEC

Paru le 17/06/2026

400 pages

Editions ENI

30,95 €

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9782409054617
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