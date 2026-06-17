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Modélisation BI et OLAP

Mohamed Bouaboula

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"Nous n'avons jamais autant stocké d'informations, et pourtant, nous peinons souvent à obtenir des réponses simples aux questions métiers complexes. Cet ouvrage s'adresse à tous les artisans de l'information (développeurs BI, architectes de données, analystes ou étudiants) qui souhaitent dépasser la simple accumulation technique pour maîtriser l'art de la modélisation multidimensionnelle Conçu comme une progression structurée en dix chapitres, cet ouvrage vous accompagne de la page blanche vers une architecture décisionnelle robuste. Vous poserez d'abord les fondations essentielles en distinguant clairement OLTP et OLAP, en maîtrisant les schémas en étoile, en flocon et les constellations de faits. Vous plongerez ensuite au coeur du modèle pour sculpter les dimensions (hiérarchies, gestion du temps, Slowly Changing Dimensions), définir les faits avec la bonne granularité et concevoir des agrégats performants. Au-delà de la conception, l'ouvrage vous conduit vers une maîtrise technique approfondie : gestion des relations complexes (many-to-many), optimisation des performances, sécurité, gouvernance et historisation des données. Enfin, il ouvre la voie vers les modèles tabulaires modernes, le cloud, le lakehouse et les nouvelles architectures data. Loin d'un catalogue théorique, cet ouvrage est pragmatique : mises en situation concrètes, extraits de code (SQL, MDX, DAX) et retours d'expérience terrain jalonnent votre progression. Plus qu'un manuel technique, c'est une boussole méthodologique pour transformer la donnée brute en intelligence décisionnelle durable."

Par Mohamed Bouaboula
Chez Editions ENI

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Auteur

Mohamed Bouaboula

Editeur

Editions ENI

Genre

Réseaux informatiques

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Modélisation BI et OLAP

Mohamed Bouaboula

Paru le 17/06/2026

600 pages

Editions ENI

54,00 €

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Scannez le code barre 9782409054594
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