Maîtriser la cryptographie d’aujourd’hui et de demain

La cryptographie est aujourd'hui au coeur de tous les systèmes informatiques : protection des mots de passe, sécurisation des communications, signatures logicielles, authentification, certificats numériques... Pourtant, ses mécanismes restent souvent mal compris par les professionnels qui les utilisent quotidiennement. Avec l'émergence de l'ordinateur quantique et la récente standardisation de la cryptographie post-quantique, une compréhension claire, structurée et actualisée de ces technologies devient indispensable. Cet ouvrage s'adresse aux développeurs, administrateurs systèmes et réseaux, ingénieurs, étudiants en informatique et à tout professionnel souhaitant comprendre concrètement le fonctionnement de la cryptographie moderne, sans prérequis mathématiques avancés. La progression est pédagogique et rigoureuse. Après les fondements essentiels (arithmétique modulaire, nombres premiers, groupes, anneaux, corps), le lecteur explore les mécanismes de chiffrement symétrique et asymétrique, les fonctions de hachage et leurs propriétés de sécurité, ainsi que leurs usages concrets : stockage de mots de passe, intégrité des données, protocoles sécurisés. Les signatures numériques, les certificats et les infrastructures de confiance (PKI) sont analysés en détail, tout comme les principales approches de cryptanalyse et les attaques par canaux auxiliaires. Le dernier chapitre aborde les limites des algorithmes actuels face à l'ordinateur quantique et présente les nouveaux standards post-quantiques de chiffrement et de signature, ainsi que les enjeux de migration et de compatibilité. Exemples concrets, schémas explicatifs, conseils pratiques, mises en situation professionnelles et exercices d'application accompagnent chaque chapitre. Un ouvrage clair, actuel et opérationnel pour comprendre et maîtriser les mécanismes de sécurité d'aujourd'hui... et de demain.