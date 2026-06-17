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#Roman jeunesse

Un jardin (trop) chouette !

Clothilde Delacroix

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Les beaux jours sont revenus ! Darwin n'a qu'une envie : passer son temps au jardin ! Voilà comment il devient jardinier en chef. Il consulte des piles de catalogues, commande mille et un sachets de graines, et rêve à ses plantations ! Evidemment, il veut entraîner son amie Mimolette dans sa nouvelle passion. Mais la pauvre souffre soudain d'une grosse allergie. Oh mince, elle ne peut plus patouiller dans la terre et rigoler avec les vers de terre ! Enfin, ça, c'est ce que croit Darwin... Deux héros que tout oppose, mais dont l'amitié est indestructible On ne se lasse pas de voir Darwin, le chat cool, et Mimolette, la souris sérieuse, se chamailler, puis se rabibocher et prendre soin l'un de l'autre ! A tour de rôle, ils nous confient leurs états d'âme dans leur journal de bord. Une lecture tendre et pleine de malice. Les "Roman Milan 6+" , des tout premiers romans pour prendre goût à la lecture ! Une série créée par Clotilde Delacroix, richement illustrée, dans une mise en pages ultradynamique proche de la BD. Et en bonus : deux pages avec des questions pour ouvrir la discussion autour de l'histoire.

Par Clothilde Delacroix
Chez Editions Milan

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Auteur

Clothilde Delacroix

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Un jardin (trop) chouette !

Clothilde Delacroix

Paru le 17/06/2026

40 pages

Editions Milan

6,50 €

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Scannez le code barre 9782408066550
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