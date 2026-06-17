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#Beaux livres

Labyrinthes fous

Allison Black

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"Mes livres à jouer" , une collection de livres animés à destination des enfants, à partir de 1 an jusqu'à 6 ans et plus, pour une première approche des jeux de logique. Labyrinthes fous, à destination des 6 à 10 ans, propose de nombreux labyrinthes, véritables jeux de logique et de réflexion. Un livre qui stimule la logique et la concentration Chaque labyrinthe propose un défi adapté à l'âge, encourageant les enfants à développer leur sens de l'observation, leur capacité à anticiper et leur logique tout en s'amusant. Un excellent outil pour renforcer les compétences cognitives dès le plus jeune âge. En tout, l'enfant aura 9 défis par page, soit 45 challenges en tout, du plus facile au plus compliqué. Un univers urbain captivant et varié Les décors de l'illustratrice Allison Black (façades d'immeubles, routes, chantiers, canalisations, métro) plongent l'enfant dans un monde familier mais ludique, favorisant l'exploration et la curiosité. Chaque double page devient une aventure dans un environnement différent, comme une mini-expédition en ville. Un moment de jeu partagé Ce livre-jeu est idéal pour une lecture accompagnée : toute la famille peut participer à la recherche du bon chemin, poser des questions, ou inventer des défis supplémentaires. Un support parfait pour créer du lien autour du jeu et de la lecture.

Par Allison Black
Chez Editions Milan

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Auteur

Allison Black

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres-jeux

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Labyrinthes fous

Allison Black

Paru le 17/06/2026

10 pages

Editions Milan

12,90 €

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Scannez le code barre 9782408060244
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