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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Enfin prof !

Sandrine Labat

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Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui vont enseigner en collège ou en lycée pour la première fois. Contractuel, enseignant débutant ou en formation, le lecteur trouvera dans ce guide toutes les clés pour aborder sereinement sa première année d'enseignement. Articulé autour de 13 chapitres rappelant les situations auxquelles le professeur sera confronté lors de sa prise de poste, l'auteur donne les clés et astuces pour accompagner l'enseignant et nourrir sa réflexion face aux enjeux qui l'attendent. Des planches BD illustrent avec justesse chaque situation pour donner un aperçu concret des défis auxquels fera face le jeune enseignant : faire ses permiers pas dans l'établissement, réussir son premier contact avec les élèves, instaurer des règles en classe, réagir face à l'utilisation du téléphone portable en classe, gérer des élèves agressifs, enseigner dans des classes hétérogènes... Grâce à ce guide pratique et pédagogique, le lecteur aura les clés nécessaires pour construire sa posture professionnelle. En fin d'ouvrage, une carte mentale dépliante permettra au lecteur de mettre en note les techniques pédagogiques qu'il souhaitera adopter pour incarner sa posture d'enseignant et réussir sa prise de poste.

Par Sandrine Labat
Chez Hatier

|

Auteur

Sandrine Labat

Editeur

Hatier

Genre

Pédagogie

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Enfin prof !

Sandrine Labat

Paru le 24/06/2026

224 pages

Hatier

21,50 €

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