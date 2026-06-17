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Anglais CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Jean-Olivier Héron, Sota Pradier

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Bescherelle école anglais, LA référence unique, dans une nouvelle édition ! Tout le programme de l'anglais à l'école primaire en un seul ouvrage pour accompagner votre enfant dans ses premiers apprentissages scolaires. L'ouvrage est composé de 5 parties : 1. Vocabulaire 2. Prononciation 3. Communication 4. Culture 5. Grammaire Chaque notion est abordée sur une double-page avec : - Une leçon simple et visuelle. - De nombreux documents et illustrations. - Des exercices d'application ludiques, classés par niveau. - En bonus : des compléments audios permettent de se familiariser avec l'oral et de s'entraîner à la prononciation. Un ouvrage conçu par des enseignants et conforme aux nouveaux programmes.

Par Jean-Olivier Héron, Sota Pradier
Chez Hatier

|

Auteur

Jean-Olivier Héron, Sota Pradier

Editeur

Hatier

Genre

Langues vivantes

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Anglais CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Jean-Olivier Héron, Sota Pradier

Paru le 17/06/2026

224 pages

Hatier

11,95 €

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