Anglais CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Bescherelle école anglais, LA référence unique, dans une nouvelle édition ! Tout le programme de l'anglais à l'école primaire en un seul ouvrage pour accompagner votre enfant dans ses premiers apprentissages scolaires. L'ouvrage est composé de 5 parties : 1. Vocabulaire 2. Prononciation 3. Communication 4. Culture 5. Grammaire Chaque notion est abordée sur une double-page avec : - Une leçon simple et visuelle. - De nombreux documents et illustrations. - Des exercices d'application ludiques, classés par niveau. - En bonus : des compléments audios permettent de se familiariser avec l'oral et de s'entraîner à la prononciation. Un ouvrage conçu par des enseignants et conforme aux nouveaux programmes.